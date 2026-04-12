Politie deelt beelden van dubbele buschauffeur-aanvaller Rotterdam

Crime

Vandaag, 16:44

De Rotterdamse politie deelt beelden van de mishandelingen van een buschauffeur. De chauffeur werd twee keer in iets meer dan een maand tijd aangevallen door dezelfde man. Op het beeld is de verdachte goed te zien. De politie roept iedereen die de man herkent, of meer informatie heeft, op om zich te melden.

In de video bovenaan is de verdachte onherkenbaar gemaakt, maar de politie deelt herkenbare beelden:

De politie schrijft: 'Afgelopen vrijdag 10 april is een buschauffeur van de RET mishandeld in zijn bus in Rotterdam-Overschie. Diezelfde buschauffeur werd op zaterdag 7 maart ook mishandeld tijdens zijn dienst. De politie gaat er na onderzoek vanuit dat beide mishandelingen zijn gepleegd door dezelfde verdachte en is op zoek naar deze man.'

Opnieuw slachtoffer

Het eerste incident was op zaterdag 7 maart rond 16:00 uur, nadat de man instapte bij halte Abtsweg in de wijk Overschie. Op vrijdag 10 april is dezelfde buschauffeur opnieuw slachtoffer van deze verdachte. Dan rond 15:00 uur plaats in een rijdende bus. Bij de halte Kleinpolderplein stapte de man de bus in.

Signalement

'In de bus waren op beide momenten meerdere passagiers aanwezig. Was u getuige van een van deze mishandelingen en heeft u informatie of herkent u deze man? Neem dan contact met ons op, dit kan ook anoniem.' Aldus de politie, die ook een signalement geeft:

- tussen de 30 en 40 jaar. - 1.75 tot 1.85 lang - lichtgetinte huidskleur - kort zwart haar - stoppelbaard - normaal postuur - zwarte jas 

