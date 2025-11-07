Politie schiet man met mes dood in woning in Rozenburg

Crime
Vandaag, 20:30
De politie heeft vrijdagavond een man doodgeschoten in Rozenburg (gemeente Rotterdam). Dat gebeurde rond 18.00 uur in een woning aan de Ruygeplaat. Agenten kwamen op een melding af en werden daar "geconfronteerd" met een man met een mes, aldus de politie.
De Rijksrecherche onderzoekt het incident.
