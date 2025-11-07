Porto-aanhangers slopen bussen in Utrecht: 'Traumatische ervaring'

De buschauffeurs die donderdag honderden Porto-supporters vervoerden naar stadion de Galgenwaard in Utrecht zijn nog steeds aan het bijkomen van de rit. Ze stonden doodsangsten uit toen de Portugezen de bussen met grof geweld. begonnen te slopen.

Ramen van acht bussen werden kapot geslagen, de dakluiken eruit getrokken. En ondertussen moesten de chauffeurs blijven rijden: volgens eigen zeggen een traumatische ervaring. De politie hield in totaal 73 mensen aan voor vernieling en openbare geweldpleging in een bus die onderweg was naar de Galgenwaard, het stadion van FC Utrecht. Zij moeten allemaal een boete van 290 euro betalen.

De bus is op de Waterlinieweg kort stilgezet en daardoor is die weg korte tijd afgesloten geweest. Om 18.45 uur startte de wedstrijd tussen FC Utrecht en FC Porto, die eindigde in 1-1.