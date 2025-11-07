Man (46) uit Hoofddorp aangehouden voor verkrachting in Beinsdorp

Crime
Vandaag, 19:28
De politie heeft een 46-jarige man uit Hoofddorp aangehouden voor mogelijke betrokkenheid bij een verkrachting in Beinsdorp (Noord-Holland) woensdag. De man is vrijdag rond 18.30 uur opgepakt in Rotterdam, meldt de politie.
Het slachtoffer werd woensdag rond 18.15 uur op een pad tussen de rand van Beinsdorp en Nieuw-Vennep door een man de bosjes in getrokken en verkracht. De vrouw belde na het incident de politie, die zocht met een hond en een helikopter, maar niemand werd aangetroffen.
Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.