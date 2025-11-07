Man (46) uit Hoofddorp aangehouden voor verkrachting in Beinsdorp

De politie heeft een 46-jarige man uit Hoofddorp aangehouden voor mogelijke betrokkenheid bij een verkrachting in Beinsdorp (Noord-Holland) woensdag. De man is vrijdag rond 18.30 uur opgepakt in Rotterdam, meldt de politie.

Het slachtoffer werd woensdag rond 18.15 uur op een pad tussen de rand van Beinsdorp en Nieuw-Vennep door een man de bosjes in getrokken en verkracht. De vrouw belde na het incident de politie, die zocht met een hond en een helikopter, maar niemand werd aangetroffen.