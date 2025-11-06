Terug

Vrouw verkracht in bosjes bij Beinsdorp, politie zoekt getuigen

Crime

Vandaag, 17:00

Een vrouw is woensdagavond het slachtoffer geworden van een verkrachting op Het Langepad in het Noord-Hollandse Beinsdorp. De politie doet onderzoek en roept getuigen op zich te melden.

Rond 18.15 uur werd de vrouw op Het Langepad gepasseerd door een onbekende man. Vervolgens ging de man naast haar staan en trok haar de naastgelegen bosjes in. Daar werd het slachtoffer verkracht. Na het incident vertrok de verdachte in onbekende richting. De vrouw schakelde de politie in.

De politie is direct een onderzoek gestart. Woensdagavond heeft een politiehond en helikopter nog gezocht naar de verdachte, maar zonder resultaat. De politie komt graag in contact met getuigen of mensen die camerabeelden hebben van Het Langepad. Mensen kunnen zich melden via 0800 - 6070 of anoniem via 0800 - 0700.

Signalement

De verdachte man heeft een lichte huidskleur en zwart haar. Hij droeg een zwarte broek en zwarte bomberjack-achtige jas. De man heeft daarnaast een lang en smal hoofd. Hij spreekt Nederlands met een buitenlands accent.

