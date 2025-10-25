Henk zit ondergedoken door geweld jongeren: 'Dreigen m'n vriendin te verkrachten'

In het Groningse dorp Uithuizen wordt de rust al enige tijd verstoord door een groep jongeren die voor flinke overlast zorgt. Bewoners voelen zich niet meer veilig, nadat er bedreigingen zijn geuit en vernielingen zijn gepleegd. Eén van de slachtoffers, Henk Henstra, is inmiddels samen met zijn vriendin ondergedoken bij familie.

" Ik heb er ooit wat van gezegd, dus ik denk dat ze ons daarom moeten hebben. Ze hebben gedreigd de deur in te trappen en mijn vriendin te verkrachten", vertelt hij aangeslagen tegen Hart van Nederland. "Onlangs is er een steen naar binnen gegooid, precies op de plek waar wij normaal op de bank zitten. Dan komt het wel heel dichtbij."

Geen aanhouding verricht

Ondanks de aangifte en meerdere hulpverzoeken lijkt de situatie voor Henk en zijn vriendin uitzichtloos. De woningcorporatie lijkt weinig te kunnen doen en de politie heeft vooralsnog niemand kunnen aanhouden. "We hebben een zoekslag gemaakt door de omgeving en via Burgernet een getuigenoproep gedaan,” aldus een woordvoerder. "Dit heeft nog niet geleid tot de aanhouding van een verdachte. Er is aangifte gedaan van vernieling en we doen onderzoek naar de toedracht."

Het dorp is in rep en roer. Het incident bij de woning van Henk is niet opzichzelfstaand. In september vertelde een bezorgde moeder aan Hart van Nederland dat ze haar kinderen uit voorzorg thuishoudt. Er zou sprake zijn van diefstallen, vernielingen en een stevige mishandeling in het Groningse dorp.

Plan van aanpak

Gemeente Het Hogeland zegt op de hoogte te zijn van de problemen en in gesprek te zijn met de betrokken partijen. "Er wordt gewerkt aan een plan van aanpak", laat een woordvoerder weten. Voor Henk en zijn vriendin kan dat niet snel genoeg komen. Zij overwegen inmiddels een verhuizing naar Veendam.