Terug

Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Dode door botsing met graafmachines op spoor bij Groesbeek

Ongeluk

Vandaag, 17:52

Link gekopieerd

Een man die een machine op het spoor bestuurde tijdens werkzaamheden is vrijdag overleden doordat hij botste met een andere machine op het spoor.

Het ongeluk gebeurde vlakbij het Groesbeekse Bos, in het grensgebied van Limburg en Gelderland. Een politiewoordvoerder legt uit dat het om een soort graafmachines gaat. De persoon die op de andere machine reed, raakte niet gewond.

De politiewoordvoerder meldt dat de politie samen met de Arbeidsinspectie onderzoek doet naar het ongeluk. Het is volgens hem een "soort bedrijfsongeval", maar tegelijkertijd ook een "soort verkeersongeval".

Door ANP

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.