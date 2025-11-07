Dode door botsing met graafmachines op spoor bij Groesbeek

Een man die een machine op het spoor bestuurde tijdens werkzaamheden is vrijdag overleden doordat hij botste met een andere machine op het spoor.

Het ongeluk gebeurde vlakbij het Groesbeekse Bos, in het grensgebied van Limburg en Gelderland. Een politiewoordvoerder legt uit dat het om een soort graafmachines gaat. De persoon die op de andere machine reed, raakte niet gewond.

De politiewoordvoerder meldt dat de politie samen met de Arbeidsinspectie onderzoek doet naar het ongeluk. Het is volgens hem een "soort bedrijfsongeval", maar tegelijkertijd ook een "soort verkeersongeval".