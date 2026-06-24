Zes mensen aangehouden in onderzoek naar stemfraude Gorinchem

De politie heeft dinsdag zes mensen aangehouden in het onderzoek naar stemfraude bij de gemeenteraadsverkiezingen in Gorinchem. Dat meldt het Openbaar Ministerie woensdag. De personen zijn tussen de 20 en 65 jaar oud en worden verdacht van valsheid in geschrifte en het medeplegen van het werven van stemmen.

Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart kwamen opvallende signalen binnen over mogelijke stemfraude. Er zouden volmachten zijn misbruikt en kiezers zijn geronseld. Burgemeester Reinie Mellisant-Briene van de Zuid-Hollandse gemeente sloeg alarm en deed aangifte nadat zij meer dan tien meldingen kreeg van mogelijke onregelmatigheden bij het stemmen. Vanwege de vermoedens van fraude moesten inwoners op 29 april opnieuw naar de stembus.

Bij de herverkiezingen in Gorinchem eind april zijn net wat minder mensen naar de stembus gegaan dan tijdens de reguliere gemeenteraadsverkiezingen half maart. Bekijk de video bovenaan het artikel.

'Serieuze stap'

In een reactie op de gemeentesite noemt Melissant-Briene de zes aanhoudingen "een serieuze stap die onderstreept dat mogelijke misstanden zorgvuldig en onafhankelijk worden onderzocht". Ze benoemt ook de impact "op betrokkenen, op gemeenschappen, op onze stad en op onze organisatie", en ook het belang van het beoordelen van de feiten door het OM. "Die rechtsgang verdient ruimte en rust."

Handtekeningen

De afgelopen maanden deden het OM en de politie onderzoek naar de fraude. Zij vermoeden dat handtekeningen op de volmachten zijn nagemaakt.

Het onderzoek naar stemfraude loopt nog en de politie sluit meer aanhoudingen niet uit.