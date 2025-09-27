Terug

34.000 euro schade aan partijkantoor D66 na extreemrechts geweld

Crime

Vandaag, 13:16

De extreemrechtse relschoppers die vorige week het partijkantoor van D66 in het centrum van Den Haag belaagden, hebben voor 34.000 euro schade aangericht. Dat heeft een woordvoerder van de partij laten weten.

Bij het partijkantoor aan de Lange Houtstraat werden onder meer ruiten ingegooid. Ook de deur raakte ontzet. Een andere deur is eveneens beschadigd doordat er stoeptegels tegenaan zijn gegooid, aldus de zegsman.

Of de schade vergoed wordt door de verzekering, is nog niet duidelijk. Daarover worden nog gesprekken gevoerd. De partij gaat daarnaast proberen de schade te verhalen op de daders.

De relschoppers richtten ook op het nabijgelegen Binnenhof vernielingen aan. Het ministerie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening schat de schade aan onder meer het monumentale Tweede Kamergebouw op circa 55.000 euro.

ANP

