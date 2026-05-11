Vuurwerkbom bij D66-kantoor: OM spreekt van terroristisch motief

Crime

Vandaag, 15:42

Een explosie bij het partijkantoor van D66 in Den Haag wordt door het Openbaar Ministerie (OM) gezien als mogelijk een terreurdaad. Het OM verdenkt de 37-jarige verdachte ervan dat hij handelde met een terroristisch oogmerk. De man heeft geen vaste woon- of verblijfplaats.

De explosie vond donderdagavond iets na 21.00 uur plaats bij het pand aan de Lange Houtstraat. De verdachte zou daar een vuurwerkbom hebben laten afgaan. Op dat moment waren tientallen jongeren aanwezig in het gebouw van de politieke partij.

Tientallen jongeren aanwezig in pand

Bij de explosie raakte niemand gewond, maar het partijkantoor liep wel schade op.

Voor premier Rob Jetten was het duidelijk: de vernielingen aan het partijkantoor van D66 waren een gerichte actie, vertelt hij in onderstaande video:

Het OM legt uit waarom het terroristisch motief nu onderdeel is van de verdenking. "Een explosie gericht tegen een partijkantoor van een politieke partij jaagt een deel van de bevolking angst aan", aldus het OM. "Om die reden is het terroristisch motief als verdenking ten laste gelegd."

Motief

Er wordt nog onderzoek gedaan naar het motief van de verdachte. "De man heeft daarover zelf nog geen verklaring afgelegd", aldus justitie.

Het voorarrest van de verdachte is maandag met twee weken verlengd door een rechter-commissaris. De man zit niet langer in beperkingen.

Door ANP

