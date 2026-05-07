Vuurwerkbom ontploft bij kantoor D66 in Den Haag, tientallen mensen binnen

Gisteren, 21:52

Bij het partijkantoor van D66 in Den Haag heeft donderdagavond een explosie plaatsgevonden. Door de knal raakte het pand aan de Lange Houtstraat in de binnenstad beschadigd. D66 bevestigt aan Hart van Nederland dat het om een vuurwerkbom gaat. De politie heeft één iemand aangehouden.

De politie kan niet aan Hart van Nederland bevestigen dat het om een vuurwerkbom gaat. Wel dat er inderdaad een explosie is geweest, die iets na 21.00 uur gebeurde. Er is niemand gewond geraakt. Hoe groot de schade precies is, is nog niet duidelijk. Ook is niet bekend wat voor explosief is gebruikt.

Op het moment dat de vuurwerkbom ontplofte, waren nog zo'n dertig mensen binnen, meldt de partij. De omgeving van het partijkantoor is afgezet voor onderzoek. Volgens de jongerenpartij van D66 was er op het moment van de explosie een bijeenkomst van de Jonge Democraten aan de gang. Ongeveer 30 jongeren waren toen aanwezig.

Partijen veroordelen aanval

De explosie leidt tot woedende reacties. Minister Pieter Heerma (Binnenlandse Zaken) noemt de aanval een "laffe daad". Dat doet de CDA-bewindsman in een reactie op X. "Laat het duidelijk zijn: geweld hoort niet thuis in onze democratie."

Ook coalitiepartners VVD en CDA veroordelen de aanval. "Bah", reageert VVD-leider Dilan Yeşilgöz op X. "Hoe haal je het in je hoofd! Wat een laffe actie. Bedreigen en intimideren van een politieke partij (of wie dan ook) is absoluut onaanvaardbaar."

"Bij een democratie hoort debat, geen geweld", laat CDA-voorman Henri Bontenbal via datzelfde medium weten. "Veel sterkte aan de collega's van D66. Ik hoop dat de politie de daders snel vindt en bestraft."

Pand eerder beschadigd

Afgelopen najaar werd het pand ook beschadigd. Toen gooiden relschoppers na een demonstratie op het Malieveld onder meer ruiten in.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

