Man zonder woon- of verblijfplaats opgepakt voor D66-explosie, politie zoekt getuigen

De politie doet onderzoek naar de explosie bij het D66-kantoor aan de Lange Houtstraat in Den Haag en heeft ook al iemand kunnen aanhouden. Het gaat om een 37-jarige man zonder een vaste woon- of verblijfplaats. Bij het incident is niemand gewond geraakt. Wel zorgde het voor veel schade aan het pand.

De melding van het incident kwam donderdag kort na 21.00 uur binnen. Ter plaatse bleek dat het ging om een explosie in een gebouw, waarbij er schade was ontstaan. Op het moment van het incidenten waren er mensen aanwezig in het pand. Toch raakte niemand gewond.

Korpschef Janny Knol is niet te spreken over de explosie. Zij noem het incident 'onaanvaardbaar':

Getuigen en camerabeelden

De politie begon meteen met een onderzoek. Deze is nog steeds in volle gang. Zo wordt er nog onderzocht wat het motief is van de verdachte en of die alleen handelde.

Daarom is de politie op zoek naar getuigen en camerabeelden. Heb jij informatie of beelden? Bel dan naar 0800-6070 of meld het via Meld misdaad Anoniem.