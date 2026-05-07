Jetten na vuurwerkbom bij D66 in Den Haag: 'Laten ons niet intimideren'

Minister-president Rob Jetten heeft donderdagavond kort gereageerd na een aanval met een vuurwerkbom op het kantoorpand van D66. Via sociale media noemt hij de aanval "een laffe daad van intimidatie". Ook richtte hij zich rechtstreeks tot de daders. "Voor wie denkt angst aan te kunnen jagen, heb ik een boodschap: wij laten ons in democratisch Nederland nooit het zwijgen opleggen door geweld."

Volgens de Jonge Democraten, de jongerenpartij van D66, waren veel aanwezigen jongeren die bijeen waren voor een politieke avond. De impact op hen zou groot zijn. "Dat jongeren die samenkomen om vrij te spreken, te discussiëren en zich in te zetten voor de democratie geconfronteerd worden met geweld en intimidatie, is volstrekt onacceptabel", laat de organisatie weten.

'Idiote actie'

Andere D66-prominenten hebben inmiddels ook van zich laten horen. Zo spreekt fractievoorzitter van D66 in de Tweede Kamer, Jan Paternotte, van een "idiote actie, die veel slechter had kunnen aflopen."

D66-minister Sjoerd Sjoerdsma (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) is "woedend" over de aanval en noemt de daders in het televisieprogramma Pauw & De Wit "tuig van de richel". Hij wijst erop dat dit geen incident meer is en dat overal in het land burgemeesters, wethouders en raadsleden te maken hebben met intimidatie. "Het is gewoon volstrekt, volstrekt onacceptabel."

Burgemeester Van Zanen veroordeelt aanval

Ook burgemeester Jan van Zanen van Den Haag reageerde op de explosie. Hij veroordeelt de aanval op het partijkantoor en spreekt van onacceptabel geweld. "In een democratie verschil je van mening met woorden", schrijft hij op sociale media.

Van Zanen laat weten contact te hebben met premier Jetten en D66-fractievoorzitter Paternotte.