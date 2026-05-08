Jetten: 'Aanval op D66-partijkantoor was doelbewuste actie'

Voor premier Rob Jetten is het duidelijk: hij noemt de vernielingen aan het partijkantoor van D66 een gerichte actie. Het partijkantoor was donderdagavond het doelwit van een aanval met een vuurwerkbom. Over het motief is nog niets bekend.

"Er zijn heel veel panden in de Haagse binnenstad. Ik denk wel dat deze dader heel bewust naar ons partijkantoor is gelopen om daar met een voorbereide vuurwerkbom deze actie uit te voeren", zei de premier en D66-leider vrijdag voor aanvang van de ministerraad.

Verder noemt Jetten het "kansloos als je met dit soort gewelddadige acties denkt politici te kunnen intimideren". Volgens de premier is het belangrijk dat er een streep wordt getrokken bij aanvallen op mensen die de 'publieke zaak dienen'.

Niet de eerste keer

Afgelopen najaar was het partijkkantoor ook al een doelwit van een aanval. Toen werden er onder meer ruiten ingegooid na een volledig uit de hand gelopen demonstratie tegen immigratie.

