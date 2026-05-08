Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Jetten: 'Aanval op D66-partijkantoor was doelbewuste actie'

Crime

Vandaag, 09:47

Link gekopieerd

Voor premier Rob Jetten is het duidelijk: hij noemt de vernielingen aan het partijkantoor van D66 een gerichte actie. Het partijkantoor was donderdagavond het doelwit van een aanval met een vuurwerkbom. Over het motief is nog niets bekend.

"Er zijn heel veel panden in de Haagse binnenstad. Ik denk wel dat deze dader heel bewust naar ons partijkantoor is gelopen om daar met een voorbereide vuurwerkbom deze actie uit te voeren", zei de premier en D66-leider vrijdag voor aanvang van de ministerraad.

Verder noemt Jetten het "kansloos als je met dit soort gewelddadige acties denkt politici te kunnen intimideren". Volgens de premier is het belangrijk dat er een streep wordt getrokken bij aanvallen op mensen die de 'publieke zaak dienen'.

Niet de eerste keer

Afgelopen najaar was het partijkkantoor ook al een doelwit van een aanval. Toen werden er onder meer ruiten ingegooid na een volledig uit de hand gelopen demonstratie tegen immigratie.

Bekijk de reactie van de minister-president in bovenstaande video.

Door ANP

Lees ook

Jetten na vuurwerkbom bij D66 in Den Haag: 'Laten ons niet intimideren'
Jetten na vuurwerkbom bij D66 in Den Haag: 'Laten ons niet intimideren'
Vuurwerkbom ontploft bij kantoor D66 in Den Haag, tientallen mensen binnen
Vuurwerkbom ontploft bij kantoor D66 in Den Haag, tientallen mensen binnen

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.