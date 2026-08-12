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Doodgeschoten vrouw (34) in Den Haag was zwanger: 'Dubbel verlies'

Crime

Vandaag, 17:37

De 34-jarige vrouw die vrijdagnacht in een woning aan de New Yorksingel in Den Haag werd doodgeschoten, was zwanger. Een woordvoerder van Namens de Familie bevestigt dat na berichtgeving van De Telegraaf.

Dinsdagavond kwamen tientallen mensen samen en hielden drie minuten stilte, zo is te zien in bovenstaande video.

De familie vraagt om rust om "het dubbele verlies" te verwerken, laat de woordvoerder weten. "De familie is nu vooral bezig met het welzijn van de andere kinderen in het gezin." De drie kinderen waren op het moment van de schietpartij in het huis aanwezig. De 42-jarige vader van de kinderen is als verdachte opgepakt.

Donderdag stille tocht

Donderdagavond wordt in Den Haag een stille tocht gelopen voor de vrouw. De tocht, die naast herdenken in het teken staat van de strijd tegen femicide, zal om 19.00 uur van start gaan in de Betje Wolffstraat. Het evenement is in goede afstemming met de directe familie van de vrouw opgezet. De organisatie is in handen van een goede vriendin.

Door ANP

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