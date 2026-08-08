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Vrouw doodgeschoten in woning Den Haag, man aangehouden

Crime

Vandaag, 10:56

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Een vrouw is in de nacht van vrijdag op zaterdag omgekomen bij een schietpartij in haar woning aan de New Yorksingel in Den Haag. De politie laat aan Hart van Nederland weten dat er een man is opgepakt. Wat de relatie tussen de verdachte en het slachtoffer is, is niet bekend.

De melding van het tragische incident kwam omstreeks 02.10 uur binnen. Hulpdiensten vonden ter plaatse een zwaargewonde vrouw. Helaas mocht de hulp niet meer baten. De verdachte stapte na de schietpartij in een voertuig en sloeg op de vlucht. Rond 03.45 uur werd hij opgespoord en aangehouden. Niet veel later werd een op een vuurwapen gelijkend voorwerp gevonden en werd de vermoedelijke vluchtauto geborgen.

De politie is nog op zoek naar getuigen.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP
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