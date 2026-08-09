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Verdachte schietpartij Den Haag is vader van kinderen gedode vrouw

Crime

Gisteren, 16:33

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De 42-jarige man die wordt verdacht van het doodschieten van een 34-jarige vrouw in Den Haag is de vader van haar kinderen. Dat maakt de politie zondag bekend. Drie kinderen waren op het moment van de schietpartij in de woning aanwezig.

Het is niet duidelijk of de verdachte en het slachtoffer nog een relatie hadden. Mogelijk is sprake van femicide, ofwel vrouwenmoord.

Verdachte dezelfde nacht aangehouden

De vrouw werd in de nacht van vrijdag op zaterdag doodgeschoten in een woning aan de New Yorksingel. De verdachte vluchtte na de schietpartij en werd later diezelfde nacht aangehouden in een woning in Schiedam. Op aanwijzing van de man vond de politie ook een vuurwapen en het vermoedelijke vluchtvoertuig.

De verdachte zit in beperkingen. Dat betekent dat hij alleen contact mag hebben met zijn advocaat.

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Drie kinderen in woning

Tijdens de schietpartij waren drie kinderen aanwezig in de woning. Zij zijn inmiddels elders ondergebracht.

Bij de woning aan de New Yorksingel zijn bloemen neergelegd voor het slachtoffer. Ook branden er meerdere kaarsen. Het politieonderzoek naar wat zich precies in de woning heeft afgespeeld, loopt nog.

Uit statistieken blijkt dat in Nederland elke acht dagen een vrouw wordt vermoord, zes van de tien keer is de vermoedelijke dader een (ex-) partner. Hart van Nederland maakte een podcast over femicide. Beluister het hier:

Wil je in contact komen met de redactie van Vrouwenmoord? Dat kan via hvnlpodcast@talpanetwork.com.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

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