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Politie: omgekomen vrouw in Den Haag en verdachte kenden elkaar

Crime

Gisteren, 10:52

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De vrouw die in Den Haag in de nacht van vrijdag op zaterdag omkwam door een schietpartij, was volgens de politie een bekende van de verdachte. De man vluchtte in een auto en werd later in de nacht in een andere woning opgepakt.

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Op het moment van de schietpartij waren er drie kinderen in de woning aan de New Yorksingel aanwezig, bevestigt een woordvoerder van de politie. Zij zijn elders ondergebracht.

Buurtbewoners vertellen in de onderstaande video wat zij hebben meegekregen van het drama:

Buurt ontdaan door fatale schietpartij: 'Kinderen waren aan het gillen'
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Buurt ontdaan door fatale schietpartij: 'Kinderen waren aan het gillen'

Over de relatie tussen het slachtoffer en de verdachte doet de politie vooralsnog geen mededelingen. Ook is niet bekendgemaakt wat er zich precies heeft afgespeeld.

Bij de aanhouding vond de politie ook een vuurwapen en het vermoedelijke vluchtvoertuig. Het onderzoek is in volle gang en de woning aan de New Yorksingel is verzegeld.

Bloemen en kaarsen bij woning slachtoffer

Bij de woning zijn inmiddels bloemen neergelegd voor de overleden vrouw. Kennissen, buurtbewoners en familieleden legden bloemstukken op een tuintafel. Ook branden er verschillende kaarsjes.

Door ANP

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