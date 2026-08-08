Buurt ontdaan na fatale schietpartij: 'Kinderen waren aan het gillen'

De buurt reageert geschrokken en ontdaan op een tragisch incident aan de New Yorksingel in Den Haag. In de nacht van vrijdag op zaterdag werd een vrouw neergeschoten in haar woning. Ze overleefde dat niet. "Ik hoorde de kinderen huilen en in paniek heen en weer rennen", vertelt een buurtbewoonster. Een verdachte is inmiddels aangehouden. De politie kan niet zeggen wat de relatie tussen het slachtoffer en de verdachte is.

"Ik hoorde vannacht opeens een paar schoten. Mijn vrouw schoot overeind. Ik wist zeker dat het pistoolschoten waren. Ik hoorde eerst één knal en een tijdje later vier. Ook hoorde ik een hoop gegil. De kinderen vlogen naar buiten. Ze waren aan het gillen", vertelt een buurman.

Kinderen gilden: 'Mama is dood'

Zijn vrouw is erg geschrokken, zo vertelt ze aan Hart van Nederland: "Het is echt vreselijk. Vorige week was er ook al een hoop geschreeuw. Het is het ergste voor de kinderen die erbij betrokken zijn. Die waren vannacht vreselijk aan het schreeuwen en huilen."

"We hoorden de kinderen schreeuwen: 'Mama, mama.' Ze waren helemaal in paniek. Ze liepen heen en weer. Ze waren aan het rennen, huilen en gillen. Het was echt heel erg. Het duurde lang voordat ik weer kon slapen. Ik dacht namelijk aan de kinderen. Je weet niet of de vrouw nog leeft. Maar ik hoorde de kinderen al zeggen: 'Mama is dood.' Dat is traumatisch", vertelt ze.

'Het is een harteloze wereld'

Ook andere buurtbewoners schrikken van het incident. "Ik vind het heel erg eng. Je hoort de laatste tijd wel veel over familiedrama's. Als je niet meer lekker met elkaar kan omgaan, ga dan uit elkaar", vertelt een buurtbewoner.

Ook een jongeman uit de buurt is geschrokken: "Het is een harteloze wereld geworden", zegt hij.