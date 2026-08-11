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Tientallen herdenken doodgeschoten vrouw (34) in Den Haag

Crime

Gisteren, 22:04

Tientallen mensen zijn dinsdagavond samengekomen bij de woning van de 34-jarige vrouw die afgelopen weekend werd doodgeschoten in Den Haag. Nabestaanden, omwonenden en andere betrokkenen stonden aan de New Yorksingel stil bij haar dood. Ook werd aandacht gevraagd voor geweld tegen vrouwen.

Om 21.00 uur werden drie minuten stilte gehouden, meldt een correspondent ter plaatse. Voor de woning is inmiddels een bloemenzee ontstaan. Ook branden er kaarsen en worden er knuffels en kaarten achtergelaten.

De vrouw werd in de nacht van vrijdag op zaterdag in haar woning doodgeschoten. Haar drie kinderen waren op dat moment in het huis aanwezig. Zij zijn daarna elders ondergebracht.

Vader van kinderen aangehouden

De politie verdenkt de 42-jarige vader van de kinderen van het doodschieten van de vrouw. Hij vluchtte na de schietpartij en werd later diezelfde nacht aangehouden in een woning in Schiedam. Op aanwijzing van de verdachte vond de politie ook een vuurwapen en het vermoedelijke vluchtvoertuig.

Het is niet duidelijk of de verdachte en het slachtoffer nog een relatie hadden. Mogelijk is sprake van femicide, ook wel vrouwenmoord genoemd.

Uit statistieken blijkt dat in Nederland elke acht dagen een vrouw wordt vermoord, zes van de tien keer is de vermoedelijke dader een (ex-)partner. Hart van Nederland maakte een podcast over femicide. Beluister het hier:

Wil je in contact komen met de redactie van Vrouwenmoord? Dat kan via hvnlpodcast@talpanetwork.com.

Door Redactie Hart van Nederland

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