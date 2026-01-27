Celstraf voor man die vuurwerk in politieauto gooide bij protest Malieveld

De rechtbank in Den Haag heeft dinsdag de 33-jarige John B. uit Raalte (Overijssel) veroordeeld tot een gevangenisstraf van één jaar, waarvan vier maanden voorwaardelijk. Hij gooide illegaal vuurwerk in een politieauto tijdens een uit de hand gelopen anti-immigratieprotest op 20 september op het Malieveld. De politieauto brandde die dag volledig uit, maar volgens de rechtbank is niet bewezen dat B. daarvoor verantwoordelijk is. Hij is daarom vrijgesproken van brandstichting.

Het Openbaar Ministerie had twee weken geleden anderhalf jaar cel geëist, waarvan zes maanden voorwaardelijk.

‘Veldslag’

B. was samen met zijn jongere broer naar Den Haag gereisd om te demonstreren. De betoging liep uit op rellen nadat een groep van ongeveer 1500 demonstranten de A12 had geblokkeerd. „Dat was het begin van een explosie van geweld”, zei de rechter. Zij sprak van een „veldslag”, waarbij vooral de politie doelwit was. De mobiele eenheid, traangas en een waterkanon werden daarbij ingezet. „Het beeldbepalende moment was dat van een politieauto aan de Koekamplaan die volledig in vlammen opging.”

Op camerabeelden is te zien dat B. een stuk vuurwerk, een zogenoemd nitraat, via de kapotte achterruit in de auto gooide. Hij stelt dat hij de brand niet heeft gesticht. Op de beelden zijn wel een lichtflits en rook te zien, maar kort daarna is geen brand of rook meer zichtbaar.

Selfie met brandende auto

Volgens B. gooide iemand anders later een fakkel in het voertuig, waardoor het alsnog vlam vatte. Ook de rechtbank kon niet uitsluiten dat de brand op die manier is ontstaan. B. maakte later een selfie met de brandende auto op de achtergrond. Die stuurde hij in een appgroep met familie, met daarbij de tekst: „Ik paar van die bommen afgestoken en in die auto gegooid. Ding direct branden.”

De rechtbank rekent het B. zwaar aan dat hij geen verantwoordelijkheid neemt voor de explosie. Tijdens de zitting legde hij de schuld van de gebeurtenissen die dag vooral bij de politie. B. is eerder veroordeeld voor belediging, bedreiging en mishandeling van (politie)ambtenaren. „Dit schetst een beeld van de verdachte waaruit weinig respect voor het gezag blijkt”, aldus de rechtbank.

Naast de gevangenisstraf moet B. een schadevergoeding van 34.000 euro betalen aan de politie. Hij zit sinds 9 december vast. Zijn advocaat heeft laten weten in hoger beroep te gaan tegen de uitspraak.