36 arrestaties bij anti-immigratiedemonstratie in Den Haag

Demonstratie

Vandaag, 19:49

Bij de demonstratie 'Mars voor Veilig Nederland' in Den Haag zijn zaterdag 36 mensen aangehouden. Zij worden verdacht van verschillende strafbare feiten, waaronder het dragen van gezichtsbedekkende kleding en het bezit van wapens zoals steekwapens en zwaar vuurwerk, meldt de politie.

Tijdens de demonstratie liepen zo’n tweehonderd mensen een ronde door het centrum van Den Haag. Daarbij werden zij begeleid door een groot aantal agenten. Zijstraten langs de route waren uit voorzorg afgezet.

Veiligheidsrisicogebied

Het centrum van Den Haag was door de politie aangewezen als veiligheidsrisicogebied, wat betekende dat iedereen daar preventief mocht worden gefouilleerd. De maatregel zou tot 22.00 uur duren, maar het gebied werd kort na 17.00 uur alweer vrijgegeven.

Dergelijke betogingen staan sinds 20 september onder streng toezicht, nadat een rechtse demonstratie op het Malieveld uitmondde in rellen en vernielingen. Ook een op zichzelf rustig verlopen anti-immigratieprotest in Amsterdam op 12 oktober eindigde in een confrontatie met de politie.

Door ANP

