Zwarte Pieten en Prinsenvlaggen bij demonstratie in Den Haag

Demonstratie

Vandaag, 16:34 - Update: 3 uur geleden

Zo'n tweehonderd demonstranten hebben zich zaterdagmiddag verzameld op de Koekamp in Den Haag. De betogers, die protesteren tegen het huidige immigratiebeleid, liepen vanaf die locatie een mars door het centrum van de stad. De organisatie Nationaal Protest noemt de demonstratie de 'Mars voor Veilig Nederland'.

Voorafgaand aan de mars sprak een van de organisatoren de menigte toe op de Koekamp. Hij riep de overheid op "om te luisteren naar het volk" en waarschuwde dat als dat niet gebeurt ze het "dan op een andere manier laten zien". Hij verwees daarbij naar 20 september, toen een demonstratie tegen het asielbeleid in Den Haag uitliep op geweld.

De demonstranten dragen Nederlandse vlaggen en Prinsenvlaggen. Die laatste, de oranje-wit-blauwe vlag, werd vroeger gebruikt door de NSB. Ook zijn er mensen verkleed als Zwarte Piet.

Veel politie op de been

Er is veel politie op de been. Het centrum van Den Haag is aangewezen als veiligheidsrisicogebied, wat betekent dat de politie mensen preventief mag fouilleren. Volgens een ANP-verslaggever heeft de politie voorafgaand aan en tijdens de mars enkele mensen aangehouden.

De stoet demonstranten loopt, omsingeld door politiewagens, door het Haagse centrum. De politie heeft uit voorzorg ook zijstraten langs de route afgesloten, bevestigt een woordvoerder.

Door ANP

