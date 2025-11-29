Volg Hart van Nederland
Groot deel van Den Haag vrijwel de hele dag veiligheidsrisicogebied door demonstratie

Beleid

Vandaag, 08:55 - Update: 2 uur geleden

De gemeente Den Haag heeft een veiligheidsrisicogebied ingesteld vanwege een demonstratie die zaterdagmiddag plaatsvindt. Het protest begint en eindigt op de Laan van Reagan en Gorbatsjov om 14.00 uur.

Het risicogebied omvat onder andere het Koningin Julianaplein, het Plein, de Lange Vijverberg, de Parkstraat, Mauritskade, Koninginnegracht en de Koekamp. Binnen dit gebied en op station Den Haag Centraal mag de politie mensen fouilleren. Tijdens de demonstratie geldt een verbod op gezichtsbedekkende kleding en andere zaken die herkenning bemoeilijken, zoals helmen of maskers.

Mocht er iemand worden aangehouden kan deze persoon een strf verwachten, hoe dat precies werkt leggen we uit in deze video:

Hart van Nederland legt uit: welke straffen zijn er in Nederland?
2:04

Hart van Nederland legt uit: welke straffen zijn er in Nederland?

Veiligheid waarborgen

Volgens de gemeente zijn deze maatregelen nodig om de demonstratie ordelijk te laten verlopen en de veiligheid van deelnemers en omstanders te waarborgen.

Door ANP

