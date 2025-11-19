Terug

Nog meer cel- en taakstraffen voor rellen op het Malieveld

Demonstratie

Vandaag, 19:59

Opnieuw zijn verdachten veroordeeld tot cel- en taakstraffen voor de rellen op het Malieveld in Den Haag van afgelopen september. De hoogste straf is drie maanden cel, waarvan een voorwaardelijk. De veroordelingen betreffen vier mannen tussen de 22 en 53 jaar.

De zwaarste straf is voor een 22-jarige man die onder meer stenen en eieren gooide naar politieauto's. Hij moet ook 2000 euro schadevergoeding betalen aan de politie.

Een 50-jarige man die tijdens de rellen onder meer een spiegel van een politiebus trok, heeft een celstraf van twee maanden gekregen, waarvan een voorwaardelijk. Een man van 53 heeft zes weken cel, waarvan twee voorwaardelijk, opgelegd gekregen nadat hij onder meer een dranghek richting een politievoertuig gooide. Een man van 42, die een brandende container richting het partijkantoor van D66 duwde, heeft een celstraf van tien weken gekregen, waarvan vier voorwaardelijk. Deze drie verdachten moeten ook een taakstraf uitvoeren.

Politieauto's in brand

In totaal zijn er nu zeventien verdachten veroordeeld wegens de rellen. Het Openbaar Ministerie verwacht dat er nog meer verdachten worden aangehouden.

Op 20 september liep een demonstratie voor een strenger asielbeleid uit op geweld. Een grote groep ging de A12 op. De relschoppers gooiden onder meer met stenen en staken politievoertuigen in brand. Ook werden agenten en journalisten belaagd.

Door ANP

