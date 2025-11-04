Drie verdachten van rellen asieldemonstratie melden zich na tonen beelden

De politie heeft drie nieuwe verdachten aangehouden voor betrokkenheid bij de rellen op het Malieveld in Den Haag van 20 september. De drie mannen meldden zichzelf nadat hun foto's in opsporingsprogramma's waren getoond, meldt het Openbaar Ministerie.

Het gaat om een 22-jarige man uit Zoetermeer, die wordt verdacht van openlijk geweld. Hij zou onder meer een spiegel van een brandende politieauto hebben geschopt. Donderdag wordt de verdachte voorgeleid aan de rechter-commissaris, die beslist of hij langer in voorarrest blijft.

Hart van Nederland-verslaggever Joya de Boer was bij de rellen in Den Haag en legde eerder in Nieuws van de Dag uit wat zij daar zag:

16:06 Hooligans zorgen voor chaos tijdens asieldemonstratie op Malieveld

Een 23-jarige man uit Waddinxveen kwam na zijn verhoor op vrije voeten. De officier van justitie moet nog beslissen of hij wordt vervolgd. De verdachte zou zich schuldig hebben gemaakt aan openlijke geweldpleging en brandstichting.

Een 50-jarige verdachte uit Schiedam wordt onder meer verdacht van het vernielen van het hekwerk bij het hertenkamp bij het Malieveld. De palen van het hek zijn gebruikt bij geweld tegen de politie.