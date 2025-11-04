Terug

Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Drie verdachten van rellen asieldemonstratie melden zich na tonen beelden

Drie verdachten van rellen asieldemonstratie melden zich na tonen beelden

Crime

Vandaag, 17:03

Link gekopieerd

De politie heeft drie nieuwe verdachten aangehouden voor betrokkenheid bij de rellen op het Malieveld in Den Haag van 20 september. De drie mannen meldden zichzelf nadat hun foto's in opsporingsprogramma's waren getoond, meldt het Openbaar Ministerie.

Het gaat om een 22-jarige man uit Zoetermeer, die wordt verdacht van openlijk geweld. Hij zou onder meer een spiegel van een brandende politieauto hebben geschopt. Donderdag wordt de verdachte voorgeleid aan de rechter-commissaris, die beslist of hij langer in voorarrest blijft.

Hart van Nederland-verslaggever Joya de Boer was bij de rellen in Den Haag en legde eerder in Nieuws van de Dag uit wat zij daar zag:

Hooligans zorgen voor chaos tijdens asieldemonstratie op Malieveld
16:06

Hooligans zorgen voor chaos tijdens asieldemonstratie op Malieveld

Een 23-jarige man uit Waddinxveen kwam na zijn verhoor op vrije voeten. De officier van justitie moet nog beslissen of hij wordt vervolgd. De verdachte zou zich schuldig hebben gemaakt aan openlijke geweldpleging en brandstichting.

Een 50-jarige verdachte uit Schiedam wordt onder meer verdacht van het vernielen van het hekwerk bij het hertenkamp bij het Malieveld. De palen van het hek zijn gebruikt bij geweld tegen de politie.

Door ANP

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.