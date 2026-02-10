Zestien arrestaties na delen IS-propaganda op TikTok

Bij een grootschalig onderzoek naar terrorisme zijn dinsdag 10 februari zestien personen aangehouden. De verdachten zijn op verschillende locaties in Nederland opgepakt. Zij worden ervan verdacht via onder meer TikTok anderen te hebben aangezet tot het plegen van terroristische misdrijven.

Het onderzoek begon in augustus 2025, toen de politie-eenheid Den Haag een TikTok-account in beeld kreeg dat op grote schaal IS-propaganda verspreidde, voorzien van Nederlandse ondertiteling. Naar aanleiding daarvan werd een intensieve samenwerking opgezet tussen meerdere parketten van het Openbaar Ministerie en diverse eenheden van de Nationale Politie.

Oproep tot gewapende strijd

Via het account werd onder meer opgeroepen om zich aan te sluiten bij de gewapende strijd en werd het martelaarschap verheerlijkt. Sommige video’s werden meer dan 100.000 keer bekeken. De content werd vervolgens door andere accounts overgenomen, bewerkt en verder verspreid.

De politie moet regelmatig in actie komen na meldingen die via TikTok ontstaan. Zo werd onlangs ook uitgerukt na een mislukte grap, zoals te zien is op deze beelden:

0:54 Politie meerdere keren uitgerukt voor grap op TikTok

Opruiing en propaganda

De aangehouden verdachten zijn tussen de 16 en 53 jaar oud. Zij worden verdacht van opruiing tot het plegen van terroristische misdrijven, het verspreiden van IS-propaganda en/of deelname aan een terroristische organisatie. Vier van hen zijn minderjarig.

In totaal zijn zestien verdachten aangehouden in negen politieregio’s. De hoofdverdachte in het onderzoek werd al op 20 januari 2025 gearresteerd. Dinsdag verrichtte de politie-eenheid Den Haag vier aanhoudingen. Daarnaast vonden arrestaties plaats in Rotterdam, Limburg, Noord-Holland, Amsterdam, Zeeland-West-Brabant, Noord-Nederland, Oost-Nederland en in Midden-Nederland.

Dertien verdachten hebben de Syrische nationaliteit, drie verdachten hebben de Nederlandse nationaliteit.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Intensieve samenwerking

De arrestaties zijn gecoördineerd door het Openbaar Ministerie in Den Haag. De afzonderlijke strafzaken worden overgedragen aan de betrokken parketten. Politie en justitie laten weten dat het onderzoek onverminderd doorgaat en dat nieuwe aanhoudingen niet worden uitgesloten.

Waarschuwing

Het Openbaar Ministerie en de politie benadrukken dat het verspreiden en verheerlijken van IS-propaganda strafbaar is en een ernstige bedreiging vormt voor de veiligheid van de samenleving. Zij treden daarom hard op tegen dit soort uitingen.

Extremistisch materiaal wordt vaak gedeeld via sociale media zoals TikTok. Wie online gewelddadige of extremistische content tegenkomt die mogelijk gelieerd is aan terroristische organisaties, wordt opgeroepen dit te melden bij de politie of bij het Landelijk Steunpunt Extremisme.