Zesde verdachte aangehouden in ontvoeringszaak Hoofddorp

In het onderzoek naar de ontvoering van een 49-jarige vrouw uit Hoofddorp heeft de politie zaterdagmiddag in het Belgische Beersel een zesde verdachte aangehouden. Het gaat om een 29-jarige man uit Beersel, die in samenwerking met de Belgische autoriteiten is gearresteerd.

Net als de vijf eerder opgepakte verdachten wordt ook deze man verdacht van betrokkenheid bij de ontvoering. Het slachtoffer is nog altijd spoorloos. Een Team Grootschalige Opsporing (TGO) werkt onverminderd verder aan de zaak.

Vijf aanhoudingen eerder deze week

Vrijdagavond werden al vijf verdachten opgepakt: twee mannen van 37 uit Almere en drie mannen van 17, 20 en 24 jaar uit Rotterdam en Amsterdam. Ook zij worden verdacht van betrokkenheid bij de ontvoering.

De vrouw verdween op woensdagochtend 8 oktober toen ze met haar zwarte BMW 530e van huis vertrok richting haar werk. Daar kwam ze nooit aan. Haar auto werd later aangetroffen in de wijk Getsewoud-Noord in Nieuw-Vennep.

Slachtoffer nog altijd vermist

De politie verspreidde eerder een foto van de vermiste vrouw en roept mensen op om mee te helpen in de zoektocht. Ze is 1.65 meter lang, heeft een lichtgetinte huidskleur, donkerbruine ogen en lang donkerbruin haar. Ze droeg op 8 oktober donkerkleurige kleding.

Ontvoering vrouw (49) uit Hoofddorp. Beeld: politie.

Wie meer weet over haar verblijfplaats of camerabeelden heeft uit de omgeving van de Mosselplaat in Hoofddorp of Getsewoud-Noord in Nieuw-Vennep, wordt dringend verzocht contact op te nemen met de politie via 0800-6070, of anoniem via 0800-7000.