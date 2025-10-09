Politie doorzoekt woning in Hoofddorp na vermoedelijke ontvoering vrouw

De politie heeft een huis aan de Oosterschelde in Hoofddorp doorzocht in het onderzoek naar de vermoedelijke ontvoering van een vrouw uit die plaats. De vrouw vertrok woensdagochtend vanaf de Mosselplaat naar haar werk in Beverwijk, maar kwam daar nooit aan. Waarom de woning werd doorzocht en wat daar is aangetroffen, kan een woordvoerster van de politie niet zeggen. "Dat is onderzoeksinformatie."

"We gaan uit van een ontvoering en maken ons zorgen om haar", zegt de woordvoerster over de vrouw. Of er al een verdachte in beeld is, kan zij ook niet zeggen. "We zijn aan het onderzoeken wie hier achter kan zitten." Ze roept getuigen nogmaals nadrukkelijk op zich te melden.

ANP