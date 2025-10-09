Terug

Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Politie doorzoekt woning in Hoofddorp na vermoedelijke ontvoering vrouw

Vermissing

Vandaag, 12:59

Link gekopieerd

De politie heeft een huis aan de Oosterschelde in Hoofddorp doorzocht in het onderzoek naar de vermoedelijke ontvoering van een vrouw uit die plaats. De vrouw vertrok woensdagochtend vanaf de Mosselplaat naar haar werk in Beverwijk, maar kwam daar nooit aan. Waarom de woning werd doorzocht en wat daar is aangetroffen, kan een woordvoerster van de politie niet zeggen. "Dat is onderzoeksinformatie."

"We gaan uit van een ontvoering en maken ons zorgen om haar", zegt de woordvoerster over de vrouw. Of er al een verdachte in beeld is, kan zij ook niet zeggen. "We zijn aan het onderzoeken wie hier achter kan zitten." Ze roept getuigen nogmaals nadrukkelijk op zich te melden.

ANP

Lees ook

Tips en grote zoekactie na ontvoering vrouw (49) uit Hoofddorp, dit weten we nu
Tips en grote zoekactie na ontvoering vrouw (49) uit Hoofddorp, dit weten we nu
Vrouw ontvoerd uit Hoofddorp, denkt politie: spoorloos verdwenen onderweg naar werk
Vrouw ontvoerd uit Hoofddorp, denkt politie: spoorloos verdwenen onderweg naar werk

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
Politiek
Economie
Infrastructuur
Weer
Sport
Tech
Royalty
112
Entertainment
Milieu en Gezondheid
Advies & Tips
Regionieuws
Zuid-Holland
Noord-Holland
Noord-Brabant
Gelderland
Utrecht
Overijssel
Limburg
Friesland
Groningen
Drenthe
Flevoland
Zeeland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.