Vrouw ontvoerd uit Hoofddorp, denkt politie: spoorloos verdwenen onderweg naar werk

De politie doet onderzoek naar de vermissing en vermoedelijke ontvoering van een 49-jarige vrouw uit Hoofddorp. De vrouw vertrok woensdagochtend met de auto richting haar werk, maar is daar nooit aangekomen. De politie gaat ervan uit dat het slachtoffer is ontvoerd.

Zeker is dat het slachtoffer rond 08.30 uur vanuit de Mosselplaat in Hoofddorp vertrok richting haar werk in Beverwijk. Ze reed op dat moment in een zwarte BMW 530e met het kenteken G241ZP. De vrouw is vervolgens vermist geraakt vanaf een onbekende locatie.

De politie houdt er rekening mee dat het slachtoffer is ontvoerd. Het is op dit moment onduidelijk waar het slachtoffer zich bevindt, aldus de politie.

Intensief onderzoek

Sinds de melding van de vermissing wordt er door meerdere rechercheteams intensief onderzoek verricht om de vrouw terug te vinden. Ook is een Team Grootschalige Opsporing gestart.

De politie roept getuigen en mensen met relevante camerabeelden of belangrijke informatie op om zich te melden. Informatie melden kan via TEL 0800-6070. Tippen kan ook anoniem bij Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000 of vertrouwelijk via Team Criminele Inlichtingen, TEL 088-6617734.