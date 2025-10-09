Tips en grote zoekactie na ontvoering vrouw (49) uit Hoofddorp, dit weten we nu

De politie Noord-Holland zoekt donderdag verder naar de 49-jarige vrouw uit Hoofddorp. Ze vertrok woensdagochtend rond 08.30 uur met een zwarte BMW vanaf de Mosselplaat richting haar werk in Beverwijk, maar kwam daar nooit aan. Volgens de politie wijst het onderzoek erop dat ze is ontvoerd. Dit weten we nu.

Sinds de melding van haar vermissing is het onderzoek grootschalig opgeschaald. Meerdere rechercheteams werken aan de zaak, laat de politie weten. "We maken ons veel zorgen om haar," zegt een woordvoerder tegen Hart van Nederland. Volgens NH Nieuws is de vrouw in levensgevaar, maar dat wil de woordvoerder niet bevestigen.

Waarom de politie uitgaat van een ontvoering, wordt niet bekendgemaakt. Ze reed op het moment van haar verdwijning in een zwarte BMW 530e met het kenteken G241ZP.

Tips

Agenten zijn op meerdere plekken aan het zoeken. Zo is een woning aan de Oosterschelde in Hoofddorp doorzocht. Waarom de woning werd doorzocht en wat daar is aangetroffen, kan een woordvoerster van de politie niet zeggen. Ook is het nog niet duidelijk welke route de vrouw precies heeft gereden. Ze had volgens de politie twee mogelijke routes van Hoofddorp naar Beverwijk.

Er komen ondertussen tips binnen, die de politie stap voor stap onderzoekt. "Die druppelen een beetje binnen", aldus de woordvoerder. De politie roept getuigen en mensen met relevante camerabeelden of belangrijke informatie op om zich te melden. Informatie melden kan via 0800-6070. Tippen kan ook anoniem bij Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000 of vertrouwelijk via Team Criminele Inlichtingen op 088-6617734.

Ondanks de grote zorgen om de vrouw, acht de politie het nu nog niet nodig om haar naam of foto te delen. "Als daar reden toe is, zullen we dat alsnog doen", aldus de politie.