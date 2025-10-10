Politie deelt foto van ontvoerde vrouw (49) uit Hoofddorp, auto gevonden in Nieuw-Vennep

De auto van de 49-jarige vrouw uit Hoofddorp die sinds woensdagochtend wordt vermist, is gevonden in Nieuw-Vennep. De politie denkt dat de vrouw onderweg naar haar werk is ontvoerd, ze is "op dit moment nog spoorloos", aldus de politie. Inmiddels heeft de politie ook een foto van het slachtoffer vrijgegeven.

De vrouw reed woensdagochtend rond 08.30 uur in haar zwarte BMW 530e vanuit de Mosselplaat in Hoofddorp naar haar werk in Beverwijk, maar is daar nooit aangekomen. De politie gaat ervan uit dat de vrouw is ontvoerd. Op dit moment is ze nog steeds spoorloos.

De politie doet onderzoek naar de ontvoering en deelt nu een foto van de vrouw. Daarbij worden mensen die meer weten opgeroepen om zich met spoed te melden.

Ontvoering vrouw (49) uit Hoofddorp. Beeld: politie.

In onderstaande video zie je wat je moet doen als iemand vermist raakt:

2:01 Hart van Nederland legt uit: wat moet je doen als iemand vermist raakt?

Signalement

De vrouw is 1.65 meter lang, heeft een lichtgetinte huidskleur, een normaal postuur, donkerbruine ogen en lang donkerbruin haar. Op 8 oktober droeg de vrouw donkerkleurige kleding. De zwarte BMW 530e is gevonden in de wijk Getsewoud-Noord in Nieuw-Vennep.

Hart van Nederland/ANP