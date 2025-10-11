Vijf mannen aangehouden voor betrokkenheid bij ontvoering vrouw (49) uit Hoofddorp

In het onderzoek naar de ontvoering van de 49-jarige vrouw uit Hoofddorp zijn vrijdagavond vijf mensen aangehouden. De politie meldt dat het gaat om twee 37-jarige mannen uit Almere en drie mannen van 17, 20 en 24 jaar uit Rotterdam en Amsterdam. De vrouw is nog altijd spoorloos.

De vijf worden verdacht van betrokkenheid bij de ontvoering. De vrouw is sinds woensdag vermist. Ze vertrok die ochtend vanaf de Mosselplaat in Hoofddorp met de auto naar haar werk, maar kwam daar nooit aan.

Auto gevonden in Nieuw-Vennep

De politie meldde vrijdagochtend dat haar auto is gevonden in de wijk Getsewoud-Noord in het naastgelegen Nieuw-Vennep. De politie deelde vrijdag ook een foto van de vrouw.

De politie heeft vooralsnog niet willen toelichten waarom ze uitgaat van ontvoering en zei eerder "uitermate zorgvuldig" alle informatie te wegen die wordt gedeeld. Om die reden wil ze ook niet zeggen waar de verdachten zijn aangehouden en welke aanwijzingen naar hen hebben geleid.

