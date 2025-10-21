Hondsbrutale roversbende slaat keer op keer toe met Kevin's gestolen bestelbus

Een heuse roversbende houdt momenteel huis in Zeeland en Noord-Brabant. Het boevengilde stal vorige week een bus van bouwservice Lensvelt uit Kaatsheuvel en nam voor een kapitaal gereedschap, zoals slijptollen en freesmachines. Maar daar bleef het niet bij.

De daders zijn op een ware strooptocht door de regio, op zoek naar dure machines en apparatuur. Ook twee bedrijven in Goes en Goirle vielen ten prooi aan de dieven. En ze gebruiken telkens de gestolen bus van Kevin Lensvelt.

Flinke kostenpost

Kevin's vrouw Rachel vertelt: "In de nacht van woensdag op donderdag is onze bedrijfsbus, een Volkswagen MAN, gestolen uit ons bedrijfspand in Kaatsheuvel. Hierbij is ontzettend veel gereedschap buitgemaakt. Denk aan een kostenpost van in totaal 80.000 euro. Vervolgens is in de nacht van donderdag op vrijdag onze bus gebruikt bij de Tuinmachineshop in Goes."

De eigenaar van die zaak, Rob Rijneveld, vertelt: "Met Kevin's bus hebben ze de gevel van mijn zaak geramd. Ik ben allerlei spullen, zoals bladblazers kwijt. De inkoopprijs van die apparatuur alleen al, bedraagt 20.000 euro. En dan heb ik het nog helemaal niet over glasschade en de geramde pui."

Dieven slaan weer toe

Hoe hondsbrutaal de dieven zijn, blijkt ook uit de volgende grote roof. Want in de nacht van zaterdag 18 op zondag 19 oktober is het opnieuw raak. Ditmaal bij Henk van Bijsterveldt Tuin & Parkmachines in Goirle. Hier weliswaar geen ramkraak, maar toch weet men ook hier weer voor een kapitaal aan spullen mee te nemen.

De politie Zeeland/West-Brabant roept iedereen op om uit te kijken naar de bus van bouwservice Lensvelt. "We hopen dat we zo snel mogelijk aanhoudingen kunnen verrichten", aldus een woordvoerder.