Terug

Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Hondsbrutale roversbende slaat keer op keer toe met Kevin's gestolen bestelbus

Crime

Vandaag, 23:24

Link gekopieerd

Een heuse roversbende houdt momenteel huis in Zeeland en Noord-Brabant. Het boevengilde stal vorige week een bus van bouwservice Lensvelt uit Kaatsheuvel en nam voor een kapitaal gereedschap, zoals slijptollen en freesmachines. Maar daar bleef het niet bij.

De daders zijn op een ware strooptocht door de regio, op zoek naar dure machines en apparatuur. Ook twee bedrijven in Goes en Goirle vielen ten prooi aan de dieven. En ze gebruiken telkens de gestolen bus van Kevin Lensvelt.

Flinke kostenpost

Kevin's vrouw Rachel vertelt: "In de nacht van woensdag op donderdag is onze bedrijfsbus, een Volkswagen MAN, gestolen uit ons bedrijfspand in Kaatsheuvel. Hierbij is ontzettend veel gereedschap buitgemaakt. Denk aan een kostenpost van in totaal 80.000 euro. Vervolgens is in de nacht van donderdag op vrijdag onze bus gebruikt bij de Tuinmachineshop in Goes."

De eigenaar van die zaak, Rob Rijneveld, vertelt: "Met Kevin's bus hebben ze de gevel van mijn zaak geramd. Ik ben allerlei spullen, zoals bladblazers kwijt. De inkoopprijs van die apparatuur alleen al, bedraagt 20.000 euro. En dan heb ik het nog helemaal niet over glasschade en de geramde pui."

Dieven slaan weer toe

Hoe hondsbrutaal de dieven zijn, blijkt ook uit de volgende grote roof. Want in de nacht van zaterdag 18 op zondag 19 oktober is het opnieuw raak. Ditmaal bij Henk van Bijsterveldt Tuin & Parkmachines in Goirle. Hier weliswaar geen ramkraak, maar toch weet men ook hier weer voor een kapitaal aan spullen mee te nemen.

De politie Zeeland/West-Brabant roept iedereen op om uit te kijken naar de bus van bouwservice Lensvelt. "We hopen dat we zo snel mogelijk aanhoudingen kunnen verrichten", aldus een woordvoerder.

Lees ook

Telefoondieven slaan weer toe bij concert Ziggo Dome, deel bezoekers gefouilleerd
Telefoondieven slaan weer toe bij concert Ziggo Dome, deel bezoekers gefouilleerd
Groningse kerken bestolen van collectegeld
Groningse kerken bestolen van collectegeld
Vrachtwagenchauffeur overvallen: buit van tienduizenden euro's aan sigaretten
Vrachtwagenchauffeur overvallen: buit van tienduizenden euro's aan sigaretten
Wie steelt elke dag die honderden plastic handschoenen van het tankstation?
Wie steelt elke dag die honderden plastic handschoenen van het tankstation?

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.