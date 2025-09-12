Groningse kerken bestolen van collectegeld

In vijf historische kerken in Groningen is de afgelopen maand geld gestolen uit collectebussen. Het gaat onder meer om kerken in Zeerijp, Thesinge en Middelstum.

Vooral de Hippolytuskerk in Middelstum is zwaar getroffen, meldt RTV Noord. Daar sloegen dieven al drie keer toe. Vrijwilligers spreken van een flinke domper en overwegen beveiligingscamera’s te plaatsen.

De stichting Groninger Kerken adviseert om kistjes dagelijks te legen. Ook wordt er tegenwoordig gewerkt met QR-codes, maar dat blijkt voor veel oudere bezoekers lastig. De deuren van de kerken gesloten houden is geen optie.

De politie onderzoekt de reeks diefstallen en roept mensen met tips of camerabeelden op zich te melden.