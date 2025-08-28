Terug

Telefoon van Daphnes vader werd gestolen tijdens leukemiebehandeling, 3 dagen later stierf hij

Vandaag, 21:56

De ernstig zieke vader van Daphne Wighman lag in het BovenIJ-ziekenhuis in Amsterdam-Noord voor zijn wekelijkse bloedtransfusie. Tijdens de behandeling, terwijl hij lag te rusten, werd zijn telefoon, met daarop talloze dierbare foto’s en herinneringen, gestolen. 3 dagen later overleed hij. Volgens de familie heeft de diefstal hem zo diep geraakt dat het zijn laatste kracht heeft weggenomen.

Volgens Daphne was de telefoon ontzettend belangrijk voor haar vader. "Mijn vader kreeg wekelijks een bloedtransfusie, omdat hij een bijzondere vorm van leukemie had. Tijdens die lange behandelingen zat hij veel op zijn telefoon. Daarop stonden foto’s van ons en van zijn kleinkinderen, die alles voor hem betekenden. Toen de telefoon werd gestolen, brak dat iets in hem. Hij was totaal van slag, hij moest er zelfs hard om huilen. Voor ons voelde het alsof hij op dat moment de hoop opgaf."

De diefstal gebeurde in een kamer op de kankerafdeling. Volgens Daphne is er vaak niemand aanwezig bij de balie, waardoor eigenlijk iedereen zomaar naar binnen kan lopen. "Er waren al eerder meldingen gedaan van diefstal, maar pas na de derde en vierde melding is het ziekenhuis in lockdown gegaan. Toen was de dader allang weg."

Drie dagen later overleden

Voor Daphne en haar familie is het verband duidelijk: de emotionele klap na het verlies van zijn telefoon heeft haar vader gebroken. "Hij had in januari te horen gekregen dat hij nog maar een paar weken te leven had, maar hij hield het veel langer vol. Wij denken omdat hij zo’n sterke geest had. Maar dit heeft hem de das omgedaan. Op woensdag gebeurde de diefstal, en op zaterdag is hij overleden."

Het ziekenhuis probeerde de telefoon nog terug te halen, maar dat is niet gelukt. "Mijn vader zei: dat mijn telefoon nu weg is, is misschien een teken dat ik ook niet lang meer blijf", vertelt Daphne geëmotioneerd.

Reactie BovenIJ-ziekenhuis

Het BovenIJ-ziekenhuis laat in een schriftelijke reactie weten diep geschokt te zijn: “We leven intens mee met de familie en betrokkenen die hierdoor zijn geraakt. We nemen de situatie zeer serieus. Het BovenIJ vindt het van groot belang dat patiënten en bezoekers met een gerust hart het ziekenhuis kunnen bezoeken", aldus communicatieadviseur Nadine. In het belang van het lopende onderzoek kan het ziekenhuis op dit moment geen verdere uitspraken doen.

