Vrachtwagenchauffeur overvallen: buit van tienduizenden euro's aan sigaretten

Een vrachtwagenchauffeur in Ridderkerk is woensdagochtend door twee personen overvallen. Ze hebben minstens 20 dozen aan sigaretten gestolen. De politie schat de waarde van de buit op een enkele tienduizenden euro's.

De overval vond plaats op de Kievitsweg in de Zuid-Hollandse plaats. De chauffeur hoorde daar een geluid dat hij niet vertrouwde uit zijn vrachtwagen. Toen hij uitstapte werd hij meteen door twee personen klemgezet en bedreigd.

Na de overval reed de chauffeur naar een tankstation aan de Groeninx van Zoelenlaan in Rotterdam-Beverwaard. Daar heeft hij de politie gebeld. De man raakte niet gewond bij de overval.

Flinke buit

Deze overvallers hebben uit de vrachtwagen minstens 20 dozen met sigaretten meegenomen, vertelt een woordvoerder van de politie Rotterdam aan Hart van Nederland. De overvallen transporteur levert eten en drinken aan tankstations, treinstations, luchthavens, en tabak- en gemakzaken.

De politie heeft een onderzoek ingesteld. De verdachten zijn nog voortvluchtig.