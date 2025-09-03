Terug

Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Vrachtwagenchauffeur overvallen: buit van tienduizenden euro's aan sigaretten

Crime

Vandaag, 14:48

Link gekopieerd

Een vrachtwagenchauffeur in Ridderkerk is woensdagochtend door twee personen overvallen. Ze hebben minstens 20 dozen aan sigaretten gestolen. De politie schat de waarde van de buit op een enkele tienduizenden euro's.

De overval vond plaats op de Kievitsweg in de Zuid-Hollandse plaats. De chauffeur hoorde daar een geluid dat hij niet vertrouwde uit zijn vrachtwagen. Toen hij uitstapte werd hij meteen door twee personen klemgezet en bedreigd.

Na de overval reed de chauffeur naar een tankstation aan de Groeninx van Zoelenlaan in Rotterdam-Beverwaard. Daar heeft hij de politie gebeld. De man raakte niet gewond bij de overval.

Flinke buit

Deze overvallers hebben uit de vrachtwagen minstens 20 dozen met sigaretten meegenomen, vertelt een woordvoerder van de politie Rotterdam aan Hart van Nederland. De overvallen transporteur levert eten en drinken aan tankstations, treinstations, luchthavens, en tabak- en gemakzaken.

De politie heeft een onderzoek ingesteld. De verdachten zijn nog voortvluchtig.

Lees ook

Moeder herkent zoon (16) op politievideo van gewapende overval
Moeder herkent zoon (16) op politievideo van gewapende overval
Zwaargewonde bij inval met kettingzaag in Rotterdam
Zwaargewonde bij inval met kettingzaag in Rotterdam
Twee tieners (14 en 15) opgepakt na gewapende overval in Rotterdam
Twee tieners (14 en 15) opgepakt na gewapende overval in Rotterdam

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
Politiek
Economie
Infrastructuur
Weer
Sport
Tech
Royalty
112
Entertainment
Milieu en Gezondheid
Advies & Tips
Regionieuws
Zuid-Holland
Noord-Holland
Noord-Brabant
Gelderland
Utrecht
Overijssel
Limburg
Friesland
Groningen
Drenthe
Flevoland
Zeeland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.