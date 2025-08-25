Moeder herkent zoon (16) op politievideo van gewapende overval

Een opmerkelijke situatie in Rotterdam: een moeder herkende haar 16-jarige zoon op beelden die de politie deelde van een gewapende overval in Berkel en Rodenrijs. De jongen meldde zich daarop bij de politie. Hij werd zaterdag aangehouden en wordt momenteel verhoord, meldt de politie maandag.

De overval gebeurde vrijdagmiddag 4 juli in een woning aan de Gerberasingel. Twee personen bedreigden daar de bewoners met een vuurwapen en gingen ervandoor met sieraden, horloges en telefoons.

Welke straffen zijn er voor overvallen in Nederland? Bekijk het in deze uitlegvideo:

2:04 Hart van Nederland legt uit: welke straffen zijn er in Nederland?

De politie sluit niet uit dat er nog meer aanhoudingen volgen.

