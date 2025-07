Twee tieners (14 en 15) opgepakt na gewapende overval in Rotterdam

De politie heeft zaterdag in Rotterdam twee jongens van 14 en 15 jaar opgepakt. Ze worden verdacht van een gewapende overval rond 09.30 uur op een bedrijf aan de Jan Ligthartstraat in de wijk Feijenoord. De tieners hadden een vuurwapen bij zich, of iets dat daarop leek.

Personeel wist één van de overvallers te overmeesteren. De ander sloeg op de vlucht, maar de politie hield de 14-jarige verdachte korte tijd later in de buurt aan.

Bij de overval raakte niemand gewond.

ANP