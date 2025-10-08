Telefoondieven slaan weer toe bij concert Ziggo Dome, deel bezoekers gefouilleerd

Telefoondieven hebben opnieuw toegeslagen tijdens een concert in de Ziggo Dome. Dinsdagavond zijn er tijdens een optreden van de metalband Architects zeker tien telefoons gestolen. Naar aanleiding hiervan werd een deel van de bezoekers na afloop gefouilleerd.

"Tijdens het concert kregen wij signalen van gestolen apparaten en op basis daarvan is gehandeld", laat een woordvoerder van concertorganisatie MOJO weten aan Hart van Nederland. Vorige week werden er ook al telefoons gestolen tijdens het concert van Parkway Drive, een andere metalband.

Volgens MOJO zijn er meerdere verdachten aangehouden vanwege de diefstallen. Hier is de politie niet van op de hoogte. De politie heeft dinsdagavond één persoon verhoord. Het onderzoek loopt nog. Daarnaast is het nog niet duidelijk of er aangiftes zijn gedaan.

Veel concertgangers vonden de extra fouillering dinsdagavond een goede aanpak. "Heb ik nog nooit meegemaakt, maar dat is toch echt ontzettend goed? Hoop dat ze ze te pakken hebben. Hulde voor de beveiliging", schrijft een bezoeker op Facebook. "Hoop dat ze de dieven hebben gepakt. Goed dat ze dit nu zo oppakken", schrijft een ander.

Wachten

Maar niet alle fans waren even blij met de extra controle na afloop. "Ik vond het afschuwelijk om een half uur te moeten wachten om naar buiten te mogen. Stond ook nergens aangegeven wat er aan de hand was. Beter voeren ze gewoon een telefoonverbod in want hier heb ik geen zin in", schrijft een concertbezoeker op Facebook. Ook een ander is niet zo enthousiast: "Nou geweldig.... je zal na je concert de laatste trein moeten halen, kun je in de rij gaan wachten omdat een stel kanslozen niet van andermans spullen af kunnen blijven."

MOJO geeft aan dat het fouilleren bij de uitgang niet standaard gaat gebeuren. "We blijven alert en zullen handelen op basis van de signalen."

Hart van Nederland/ANP