Wie steelt elke dag die honderden plastic handschoenen van het tankstation?

Elke ochtend hangt Gerald Meijer in Steenwijk keurig nieuwe handschoenen op bij zijn tankstations, en elke middag zijn ze weer weg. Hele pakken handschoenen verdwijnen. En niet per ongeluk: klanten rukken ze doelbewust van het haakje. "Ik blijf erom lachen, maar het is triest", zegt Gerald tegen Hart van Nederland.

Gerald snapt er niks van: de handschoentjes kosten een paar cent. Maar het gejat verpest de service die hij geeft door ze gratis aan te bieden. Zijn wanhoop is herkenbaar voor iedereen met een eigen zaak. "Het gaat natuurlijk maar om een paar euro's en verschillende mensen die het stelen, maar het is vooral vervelend voor de klanten", zegt Gerald. "Zij vragen om handschoenen om geen diesel op hun handen te krijgen. Je wil het goed doen voor je klant, maar het wordt meegenomen."

Kentekens in beeld

Waarom de klanten de handschoenen stelen, is voor Gerald een mysterie. "Misschien denken ze: oh, dat is handig als poepzakje voor de hond? Ze hangen per honderd aan een kartonnetje aan een haakje. We dachten eerst dat het per ongeluk was; dat iemand er drie pakte en toen 'per ongeluk' het hele pak naar beneden trok."

Het probleem speelt al langer dan een jaar, maar de laatste tijd lijkt het steeds erger te worden. "We hangen het 's ochtends op en het is 's middags alweer weg. Op klaarlichte dag. Ik blijf erom lachen, maar het is heel triest."

Gerald vraagt nu aandacht voor de zaak om de dieven af te schrikken, vertelt hij. "Hopelijk stopt het nu. We hebben natuurlijk ook de kentekens in beeld, dus als ze het blijven doen, zouden we de ongeblurde beelden kunnen delen."