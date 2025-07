Vooral in deze twee steden neemt aantal autodiefstallen massaal toe

In de eerste 6 maanden van 2025 zijn in Nederland 3645 personenauto’s gestolen, een stijging van meer dan 20 procent ten opzichte van dezelfde periode in 2024, blijkt uit nieuwe cijfers van Stichting Verzekeringsbureau Voertuigcriminaliteit (VbV). In Den Haag is sprake van een stijging van 70 procent. Hart van Nederland ging langs in Den Haag om over deze stijging te praten, en kreeg ook tips van Rob Smitkamp hoe je je auto kunt beschermen, zie je in bovenstaande video.

Ook het aantal gestolen (lichte) bedrijfsauto's is toegenomen dit eerste half jaar van 2025. Er werden 915 voertuigen gestolen, een stijging van 10 procent. Bromfietsendiefstallen namen echter af met 5 procent, maar dit is wel nog steeds het grootste aandeel van de diefstallen met 4813 stuks.

De auto die het meest gestolen wordt, is de Toyota RAV4 (232 stuks). Ook de Kia Sportage is 'populair': 82 auto's werden gestolen ten opzichte van 19 in de eerste helft van 2024.

Er zijn grote regionale verschillen in waar de meeste diefstallen plaatsvinden. Eindhoven springt eruit met een sterke stijging, maar dit is makkelijk te verklaren: lease- en verhuurmaatschappijen uit deze regio geven vaak het bedrijfsadres op als diefstallocatie, in plaats van de daadwerkelijke diefstallocatie.

Maar ook in Utrecht en Den Haag is een forse stijging te zien: in Utrecht verdubbelde het aantal diefstallen en in Den Haag nam het zelfs toe met 70 procent. In Amsterdam is echter een daling te zien: bijna 30 procent minder diefstallen, vooral bij motoren en bedrijfswagens.