Dronken arrestant steelt auto politiemedewerker en ramt hoofdbureau Den Haag

Een man is dinsdag aangehouden nadat hij met een gestolen auto tegen de zijkant van het hoofdbureau van politie is gereden, bevestigt de politie aan Hart van Nederland. Het voertuig bleek van een politiemedewerker te zijn en werd gestolen van het parkeerterrein naast het gebouw.

De verdachte had eerder op de dag vastgezeten in het arrestantenverblijf van hetzelfde politiebureau en was kort daarvoor vrijgelaten. Niet lang daarna zou hij het voertuig van de medewerker hebben gestolen.

De man wordt niet alleen verdacht van autodiefstal, maar ook van rijden onder invloed. Op beelden is te zien dat er een fles wodka op het parkeerterrein ligt. Of hij het voertuig met geweld openbrak of bijvoorbeeld een sleutel had gestolen, kon een woordvoerder nog niet zeggen.