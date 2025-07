Politie valt woning Eindhoven binnen na gewelddadige diefstal

De politie heeft zondagnacht een huiszoeking gedaan aan de Calvanistraat in Eindhoven. De aanleiding was een melding van een diefstal met geweld. Bij de huiszoeking werd een replica aangetroffen van een AR-15, een semi-automatisch vuurwapen. Het replicawapen is vernietigd en de politie doet verder onderzoek naar de diefstal.

" Vannacht ontvingen we een melding van een diefstal met geweld", meldt een woordvoerder van de politie aan Hart van Nederland. "Hierbij zou ook een vuurwapen zijn gezien en met die informatie zijn we onderzoek gaan doen." Dat onderzoek leidde naar een woning aan de Calvanistraat, waar de politie een huis omsingelde. De politie zocht contact met de bewoner van het adres, maar de man wilde zijn huis niet verlaten. Toen rond 06.00 uur de eerste eenheden van een speciale aanhoudingseenheid ter plaatse waren, gaf de man zich gewonnen.

Bij de huiszoeking trof de politie de replica van een semi-automatisch vuurwapen aan. Deze replica is door de man zelf 'vernietigd'. De politie doet geen uitspraken over wat buit is gemaakt bij de diefstal. Naar de betrokkenheid van de verdachte doet de politie nog nader onderzoek.