Zedenzaak houdt Helmond in zijn greep, burgemeester spreekt van 'nachtmerrie'

De omvangrijke zedenzaak rondom een Helmondse basisschool houdt de stad in zijn greep. Burgemeester Sjoerd Potters van Helmond heeft geschokt gereageerd op het nieuws dat een 25-jarige leerkrachtondersteuner wordt verdacht van seksueel misbruik van zeker twintig kinderen jonger dan twaalf jaar.

Burgemeester Potters noemt de zaak 'de nachtmerrie van elke ouder'. "Ik ben erg geschrokken van de omvang van de zedenzaak zoals die ons nu door het OM gemeld is. De gevoelens van onrust, onzekerheid en ontreddering bij ouders kan ik mij heel goed indenken en zijn heel begrijpelijk. Het is een ingrijpende zaak die er hard inhakt."

Ze benadrukt dat haar gedachten uitgaan naar alle betrokkenen. "Als burgemeester leef ik intens mee met alle betrokkenen. In overleg zullen we waar nodig de komende periode ondersteuning bieden aan ouders en kinderen." Potters staat naar eigen zeggen in nauw contact met de school, de politie en het OM om de situatie op de voet te volgen.

Iedereen wil het liefst vandaag nog antwoorden op alle vragen die leven. burgemeester Sjoerd Potters

'Steun elkaar'

Hoewel veel vragen leven bij inwoners, roept Potters op tot geduld. "Iedereen wil het liefst vandaag nog antwoorden op alle vragen die leven. Politie en OM zijn echter nog met het onderzoek bezig. Dat moet – in het belang van alle betrokkenen – zorgvuldig gebeuren en dat zullen we moeten afwachten." Ze roept de Helmondse gemeenschap op om elkaar te steunen in deze moeilijke tijd.

Slachtoffers

De verdachte werd in september aangehouden na een melding van grensoverschrijdend gedrag. Op zijn telefoon vond de politie beelden van het misbruik, wat leidde tot verdenking van het maken en bezitten van kinderporno. Volgens het Openbaar Ministerie zijn er twintig slachtoffers geïdentificeerd, waaronder negentien meisjes en één jongetje. De kinderen zijn allemaal onder de 12 jaar, sommigen zelfs onder de 4 jaar.

Het misbruik vond plaats tussen 2018 en 2024. Het onderzoek is nog gaande, en het is niet uitgesloten dat er meer slachtoffers naar voren komen. Ouders van de betrokken kinderen zijn geïnformeerd en hebben hulp aangeboden gekregen.

Reactie van de school

Ook de basisschool waar de verdachte werkte, is zwaar geraakt. "We zijn boos, verdrietig en hebben veel vragen," reageerde bestuursvoorzitter Ingeborg Schrama van Stichting Qliq Primair eerder. De school biedt ondersteuning aan ouders en leerlingen waar dat nodig is.

Dit is wat het OM nu weet over de misbruikzaak in Helmond: