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Willem Holleeder wordt overgeplaatst naar minder strenge gevangenis

Willem Holleeder wordt overgeplaatst naar minder strenge gevangenis

Crime

Vandaag, 18:02

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Willem Holleeder (68) wordt overgeplaatst uit de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught naar een minder zwaar beveiligde gevangenis. Zijn advocaat Chaimae Ihataren laat vrijdag weten dat de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid dat heeft besloten.

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Holleeder zit een levenslange gevangenisstraf uit voor zijn betrokkenheid bij een serie moorden. Hij verbleef ruim elf jaar in de strengst beveiligde gevangenis van Nederland.

Begin deze maand oordeelde de Raad voor de Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ) dat staatssecretaris Claudia van Bruggen opnieuw moest beslissen over zijn plaatsing. De vorige staatssecretaris, Arno Rutte, had in februari 2026 bepaald dat Holleeder nog een jaar in de EBI moest blijven.

'Onredelijk en onbillijk'

Dat besluit nam hij ondanks meerdere adviezen om Holleeder over te plaatsen naar een minder zwaar beveiligd gevangenisregime. Volgens de RSJ was dat besluit "onredelijk en onbillijk". Ook oordeelde de raad dat "met minder ingrijpende middelen kan worden volstaan om het gevaar in te perken".

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Holleeder wordt nu geplaatst op een Afdeling Intensief Toezicht (AIT). Het is nog niet bekend naar welke gevangenis hij gaat en wanneer de overplaatsing plaatsvindt. Zijn advocaat is tevreden met het besluit. "In onze visie kon het niet anders."

Een woordvoerder van Van Bruggen wil het nieuws niet bevestigen of ontkennen. "We kunnen niet ingaan op individuele gevallen." Wel zegt ze dat de staatssecretaris rekening moet houden met de uitspraak van de RSJ. Volgens de woordvoerder is een AIT nog altijd een zwaar beveiligde afdeling, waar voortdurend wordt gekeken naar mogelijke veiligheidsrisico's. Ook wordt regelmatig beoordeeld of een gedetineerde daar kan blijven. Als dat nodig is, kan iemand weer worden teruggeplaatst naar een zwaarder regime.

Door ANP

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