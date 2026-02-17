Astrid Holleeder om veiligheidsredenen afwezig bij RTL Tonight

Astrid Holleeder was de laatste maanden niet aanwezig bij RTL Tonight. Hier is zij normaalgesproken een vaste duider. Maar door veiligheidsredenen was zij de afgelopen tijd niet te zien in het televisieprogramma. Dat vertelt zij in RTL Boulevard.

"Eigenlijk was besloten dat ik kon gaan werken, dus dat ik daarvoor beveiligd zou worden. Alleen dat bleek kennelijk een miscommunicatie tussen diensten. En daardoor werd me op enig moment gezegd: je mag helemaal niets meer", legde ze uit. "Ik was even van de radar bij Tonight, maar dat kan binnenkort weer wel, dus dan ben ik er weer."

Eerder deelde Holleeder op Instagram wel dat zij tegen "wat obstakeltjes" was aangelopen en daarom niet meer in het programma te zien was, maar gaf daar verder geen uitleg over.

Ondergedoken

Holleeder leefde ruim 10 jaar ondergedoken, nadat ze een getuigenis had afgelegd tegen haar criminele broer Willem Holleeder. Vorig jaar trad ze uit de anonimiteit. Binnenkort start ze met een podcast over thema's als dreiging, verraad, familiegeheimen, isolement en loyaliteit.