Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Astrid Holleeder om veiligheidsredenen afwezig bij RTL Tonight

Astrid Holleeder om veiligheidsredenen afwezig bij RTL Tonight

BN'ers

Gisteren, 21:48

Link gekopieerd

Astrid Holleeder was de laatste maanden niet aanwezig bij RTL Tonight. Hier is zij normaalgesproken een vaste duider. Maar door veiligheidsredenen was zij de afgelopen tijd niet te zien in het televisieprogramma. Dat vertelt zij in RTL Boulevard.

"Eigenlijk was besloten dat ik kon gaan werken, dus dat ik daarvoor beveiligd zou worden. Alleen dat bleek kennelijk een miscommunicatie tussen diensten. En daardoor werd me op enig moment gezegd: je mag helemaal niets meer", legde ze uit. "Ik was even van de radar bij Tonight, maar dat kan binnenkort weer wel, dus dan ben ik er weer."

Eerder deelde Holleeder op Instagram wel dat zij tegen "wat obstakeltjes" was aangelopen en daarom niet meer in het programma te zien was, maar gaf daar verder geen uitleg over.

Ondergedoken

Holleeder leefde ruim 10 jaar ondergedoken, nadat ze een getuigenis had afgelegd tegen haar criminele broer Willem Holleeder. Vorig jaar trad ze uit de anonimiteit. Binnenkort start ze met een podcast over thema's als dreiging, verraad, familiegeheimen, isolement en loyaliteit.

Door ANP

Lees ook

Willem Holleeder blijft in EBI Vught: verzoek om milder regime afgewezen
Willem Holleeder blijft in EBI Vught: verzoek om milder regime afgewezen
'Ik ben Astrid Holleeder': zus Willem Holleeder na jaren uit anonimiteit
'Ik ben Astrid Holleeder': zus Willem Holleeder na jaren uit anonimiteit
Astrid Holleeder onthult woensdagavond identiteit op televisie
Astrid Holleeder onthult woensdagavond identiteit op televisie

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.