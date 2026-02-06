Volg Hart van Nederland
Willem Holleeder blijft in EBI Vught: verzoek om milder regime afgewezen

Crime

Vandaag, 11:18 - Update: 35 minuten geleden

Crimineel Willem Holleeder moet minimaal een jaar langer in de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) blijven zitten. Dat hebben bronnen van justitie vrijdagochtend bevestigd. Holleeder had aangevraagd om overgeplaatst te worden naar een gevangenis met een milder regime. Dit verzoek is afgewezen.

Er was afgelopen week veel commotie over de aanvraag van de EBI-exit. Het Openbaar Ministerie maakte zich grote zorgen toen de Raad voor Rechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ) de aanvraag leek goed te keuren. Holleeder heeft vrijdagochtend gehoord van zijn advocaten dat hij in het EBI blijft zitten.

Opluchting bij de zussen

De Telegraaf laat weten dat het besluit om Holleerder onder de strengst mogelijke beveiliging vast te blijven houden een grote opluchting is voor de twee zussen, Astrid en Sonja.

Zij hebben destijds aan de politie en OM doorslaggevend bewijs geleverd en staan waarschijnlijk daardoor hoog op de dodenlijst van de grote crimineel. Mede door de hulp van de twee zussen is Holleeder tot levenslang veroordeeld.

Door Redactie Hart van Nederland

