'Ik ben Astrid Holleeder': zus Willem Holleeder na jaren uit anonimiteit

BN'ers

Vandaag, 18:55

Astrid Holleeder is woensdag uit de anonimiteit getreden tijdens een uitzending van RTL Boulevard. Daarin werd ook bekendgemaakt dat de zus van de veroordeelde Willem Holleeder, tegen wie zij verklaringen aflegde, aan de slag gaat als 'duider' van onder meer rechtszaken in de talkshow RTL Tonight.

De 59-jarige Astrid heeft jarenlang in anonimiteit ondergedoken gezeten uit angst voor vergelding voor de getuigenissen tegen haar broer, die levenslang kreeg voor onder meer het opdracht geven voor vijf moorden. Maar "10 jaar in de schaduw" is genoeg, vertelde ze. "Ik kan het niet meer. Ik heb genoeg gemist, genoeg verloren. Vandaag is het tijd voor een reuzensprong."

Daarna werd Astrid in beeld gebracht waarbij zij de woorden sprak: "Ik ben Astrid Holleeder."

Pakt werk verder op

Behalve als 'duider' pakt Astrid ook weer haar werk op in de advocatuur. Hoe dat precies vorm gaat krijgen, vertelt ze later, werd gezegd bij RTL Boulevard.

Astrid legde de verklaringen tegen haar broer af samen met haar zus Sonja. In 2016 bracht Astrid het boek Judas uit, onder meer over de relatie met haar broer.

Leven met weinig privacy tegemoet

Bij RTL Boulevard sprak misdaadverslaggever John van den Heuvel van een "zeer doordachte stap" van Astrid. "Er is goed over gesproken met politie, justitie, haar gezin, zus en ook met RTL." Nu er persoonsbeveiliging is voor haar, is haar veiligheid aanmerkelijk verbeterd, wist Van den Heuvel.

Wel gaat Astrid volgens de misdaadverslaggever een leven tegemoet "met weinig privacy, altijd omringd door mensen", gezien de waarborgen voor haar veiligheid. "Daar is toch voor gekozen, ook dapper."

ANP

