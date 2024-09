'Zwaarste criminelen van Nederland in hongerstaking vanwege detentieomstandigheden'

Acht gedetineerden in de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught gaan dinsdag in hongerstaking uit protest tegen "onmenselijke detentieomstandigheden". Dat meldt het Parool. De EBI is bedoeld voor de zwaarste criminelen van Nederland en staat bekend om zijn strenge veiligheidsregime.

Maar de meeste mensen zullen de inrichting vooral kennen vanwege de bekende bajesklanten die hier gedwongen hun intrek hebben genomen. Wil je in de EBI in Vught terechtkomen, dan moet je heel wat op je kerfstok hebben. Het zijn de zwaarste van de zwaarste misdadigers van Nederland. Er zitten momenteel elf gedetineerden, waaronder Mohammed B., Willem Holleeder en Ridouan Taghi (laatste twee ter illustratie op de bovenstaande foto).

Het proces rondom Ridouan Taghi duurde ontzettend lang, maar kwam uiteindelijk tot een vonnis:

De criminelen, waarvan sommigen meerdere moorden op hun geweten hebben, willen nu aandacht voor hun leefsituatie in de EBI in Vught. Ze stellen namelijk dat ze niet goed worden behandeld. Zo zitten ze bijvoorbeeld 23 uur per dag opgesloten en hebben ze minimale interactie met bewakers en medegedetineerden.

'Maatregelen buitensporig'

In 2023 stelde het antifoltercomité (CPT) van de Raad van Europa dat de maatregelen in de EBI buitensporig zijn, onder meer vanwege het routinematig gebruik van handboeien. Maar sinds dat rapport zijn de omstandigheden zelfs verder aangescherpt.

Acht van de elf gedetineerden zullen dinsdag twee dagen lang niet eten of drinken om aandacht te vragen voor hun situatie. Ze voelen zich niet gehoord en zien deze actie als laatste redmiddel. De drie anderen doen niet mee, deels vanwege hun medicatie.

Faissal Taghi

Ridouan Taghi zat eerder volledig geïsoleerd op een speciaal voor hem gecreëerde afdeling. Onlangs is hij overgeplaatst naar een afdeling met Holleeder en Said Razzouki, om ruimte te maken voor zijn zoon Faissal.